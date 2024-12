A Previsão do Tempo Especial detalha chuvas fortes, raios e rajadas de vento

Belo Horizonte pode receber 23% do volume de chuva esperado para dezembro neste sábado (20/12). De acordo com a Defesa Civil, entre hoje e segunda-feira (23/12), as áreas de instabilidade ganharão força e poderão provocar chuvas fortes, raios e rajadas de vento ocasionais de até 50 km/h.





Com isso, é estimado pelo órgão um volume pluviométrico entre 140 e 160 mm. O maior volume está previsto para sábado (21/12), quando as chances de chuvas intensas e acumulados serão maiores.

Para o sábado, o volume estimado é de 80 mm. Conforme a Defesa Civil, o valor representa 23% do volume de chuva esperado em dezembro, quando a capital pode receber 336 mm. Nos outros dias, o volume estimado varia entre 20 mm e 30 mm. Nesta sexta-feira (20/12), o órgão espera que BH receba 20 mm de chuva. Já no domingo (22/12) e segunda (23/12) volume pode chegar a 30 mm.

Diante da possibilidade de chuvas intensas, a Defesa Civil pede que a população redobre a atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos fortes de chuva.

Outro ponto de atenção são as áreas de encostas e morros. Em caso de rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões, ou minas d´água no terreno, o órgão orienta que a população os avise imediatamente.

Também não é recomendado deixar crianças brincando nas enxurradas ou próximo a córregos. Outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores.