Os belo-horizontinos podem se preparar para mais um dia de calor e tempo instável nesta sexta-feira (20/12). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuvas a partir da tarde, raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima prevista será de 18°C e a máxima de 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde.





Em Minas, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso se deve à intensificação das áreas de instabilidade atmosférica, associadas ao aquecimento, à umidade disponível e aos ventos.

O instituto informa ainda que o verão, que começa às 6h20 do próximo sábado (21/12), será marcado por temperaturas acima da média histórica e chuvas ligeiramente abaixo da média no estado.

A previsão para esta sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 13°C e 36°C.