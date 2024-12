Cerca de 2.500 caixas de bombons serão distribuídas para crianças em Contagem, na Região Metropolitana de BH, nesta sexta-feira (20/12). A arrecadação dos chocolates foi feita pelos participantes do Programa Contagem Ativa. O objetivo é para adoçar o Natal dos pequenos.





A distribuição vai ocorrer em três comunidades, nesta ordem: Frigo Diniz, em frente à escola Professora Lígia Magalhães; Vila Marimbondo, em frente a praça da UBS Jardim Eldorado e no Parque São João, na academia instalada no local. A van recheada com as caixas de bombons vai começar a ação às 8h30 na Frigo Diniz e depois vai para os outros dois pontos.





Essa é a segunda iniciativa dos alunos do Contagem Ativa, programa coordenado por Luana Torres e Kátia Prandini. A primeira foi a campanha Papai Noel dos Correios, em que cada um dos 85 núcleos do programa pegou uma cartinha de criança para atender o pedido. Os donativos foram entregues no dia 9 de dezembro.





O Contagem Ativa, da Prefeitura de Contagem, oferece gratuitamente atividades físicas, como treinamento funcional, dança, caminhada e pilates. Participam do programa mais de 4 mil alunos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos