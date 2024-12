Exatas 4.857 pessoas, até então desaparecidas, foram localizadas este ano, em Minas Gerais. O número, divulgado nesta quinta-feira (19/12) pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), representa um aumento de 4,4% na localização de desaparecidos em relação a 2023, quando 4.651 cidadãos foram encontrados. O recorte estatístico contabiliza o período de janeiro a novembro dos dois anos.



Segundo o governo de Minas, as pessoas localizadas em 2024 não necessariamente foram classificadas como desaparecidas nesse mesmo período. Além disso, muitas famílias também não registram, na delegacia, o retorno dos ausentes para casa. Por isso, não é possível fazer uma relação direta entre o número de desaparecidos com o número de localizados. Por outro lado, a pasta ainda indica uma redução de 3,8% na quantidade de desaparecimentos – de 6.561 em 2023 para 6.313 neste ano.



O observatório também analisou o perfil dos desaparecidos. Em Minas, ele é formado, em sua maioria, por pessoas de 35 a 64 anos (37,5%), sendo 69,9% homens e 34,1% mulheres; adolescentes, entre 12 e 17 anos (22%). Seis em cada dez são autodeclarados pretos ou pardos.

BH e outras cidades

As cidades com mais registros desse tipo de ocorrência seguem tendência de grandeza populacional. A capital mineira ficou com o primeiro lugar da lista, com 1.215 desaparecidos. Na sequência está Uberlândia (344), Contagem (301) e Juiz de Fora (229).

Apesar de ter o maior número de desaparecidos, BH possui destaque no aumento do número de pessoas encontradas na cidade. Segundo dados da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida (DRPD), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crescimento das localizações na capital, em 2024, foi de 19,8%.

Onde buscar ajuda?



Em caso de desaparecimento, a polícia deve ser procurada imediatamente após a identificação da quebra da rotina da pessoa perdida. Não é necessário esperar 24 horas para registrar a ocorrência.





Esse registro pode ser feito em qualquer delegacia da Polícia Civil ou unidade da Polícia Militar (PMMG) mais próxima. É preciso levar o documento de identidade de quem faz a queixa e, também, uma foto recente e nítida de quem será procurado. Em Minas, o registro do desaparecimento também pode ser feito virtualmente por meio da Delegacia Virtual.

A Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida da Polícia Civil ainda possui uma equipe disponível durante todo o dia para receber informações sobre pessoas desaparecidas. O número é 0800 2828 197. Informações sobre desaparecimento também podem ser repassadas pelos números 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque Denúncia com anonimato garantido).