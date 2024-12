Homem morre dois dias depois de ser preso no presídio de João Pinheiro

O homem que foi preso nesta semana acusado de invadir e furtar pelo menos duas casas, em 48 horas, foi encontrado morto no presídio de João Pinheiro, na Região Noroeste de Minas, nessa quinta-feira (19/12). A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) investiga o caso.





Aparecido Cardoso tinha 43 anos. Detentos que estavam na mesma cela que ele avisaram aos policiais penais sobre sua morte do colega, que ocorreu dois dias depois dele chegar à prisão.





Logo pela manhã, a médica da unidade prisional constatou que o corpo estava enrijecido e frio, indicando que a morte tinha acontecido horas antes da descoberta. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os levantamentos iniciais, mas a causa da morte ainda não foi informada.





O que se sabe é que Aparecido Cardoso teve dores abdominais na quarta (18/12), um dia depois de dar entrada no presídio. Em nota, a Sejusp informou que depois das queixas sobre as dores e de fraqueza, o detento foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde foi atendido e medicado. "Após liberação hospitalar, retornou para a unidade prisional e teria que voltar nessa quinta-feira (19) ao hospital para avaliação dos exames realizados", explica o documento.





Ainda segundo a nota, "todas as providências administrativas relacionadas ao óbito do detento, ocorrido na manhã dessa quinta-feira, estão sendo adotadas pela direção do Presídio de João Pinheiro".

Prisão



O suspeito havia sido preso sob a acusação de invadir duas casas com moradores dentro e cometer furtos. Os crimes aconteceram entre segunda (16/12) e terça-feira (17/12), e ainda existia a suspeita dele estar envolvido com mais uma invasão, ocorrida em novembro deste ano .