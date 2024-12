Governo de Minas anunciou os participantes do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento nesta sexta-feira (20/12)

O clima de comemoração tomou conta do Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (20/12), quando foi anunciado que 110 estudantes da rede pública de Minas Gerais serão agraciados com intercâmbio por meio do programa Passaporte Mineiro do Conhecimento. Os finalistas se juntam a outros 40 classificados que embarcam em 2025, totalizando 150 intercambistas.







“Conseguimos fazer um esforço adicional e ampliamos de 90 para 150 alunos que terão o passaporte mineiro do conhecimento. Jovens de todas as regiões do estado que estarão indo para diversos países em intercâmbio, uma experiência única e marcante que transforma a vida”, afirmou o governador Romeu Zema (Novo).





Inicialmente, estava programada a classificação de apenas 50 vagas, mas o governador surpreendeu os jovens do primeiro ano do ensino médio com a expansão do programa. Eles terão a oportunidade de cursar o segundo ano no exterior, retornando após um ano para finalizar o ensino médio no Brasil.





Sara Del Santo, de 15 anos, foi uma das selecionadas pelo programa. Empolgada, ela comemorou a oportunidade. “É incrível. A gente nunca pensa que seria tão rápido ter uma oportunidade como essa, que no meu caso era um sonho. Essa oportunidade caiu como uma luva na minha vida. Agora eu sei que com meu esforço vai dar tudo certo”, afirmou.





Sobre as expectativas, ela reconheceu a importância da experiência para sua formação acadêmica e disse que vai aproveitar cada momento: “Eu quero trazer o máximo de conhecimento que eu conseguir. Eu não sei ainda para onde eu vou e, na verdade, não me importo com o lugar, só sei que eu quero ir e estudar para levar esse sentimento para outras pessoas”.





Em meio às comemorações, Guilherme Arthur, de 15 anos, chamou a atenção pela emoção que demonstrou ao comemorar a classificação: ele chorava e abraçava o colega que estava sentado ao seu lado. O adolescente é natural de Espinosa, uma cidade no Norte de Minas que tem 30.443 habitantes, segundo o IBGE.





“É uma sensação indescritível. Desde a primeira fase, que eu fiquei sabendo que eu passei, eu não estava acreditando que eu tinha passado. E hoje, depois de ouvir meu nome, passou um filme na minha cabeça. É um sentimento de gratidão. Vou fazer de tudo para que isso me beneficie, pessoalmente e profissionalmente”, disse Guilherme.





Ao ser questionado sobre o que se passava em sua cabeça quando ouviu seu nome ser chamado, ele conta: “Em todos os momentos que eu estava chorando, estava pensando nos meus amigos de Espinosa, no meu pai e no meu irmão, que são pessoas que eu amo muito e queria muito que eles estivessem aqui. A família em si é o que me dá chão”.





Expandindo os horizontes





O projeto é idealizado pelo Governo de Minas e implementado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA). Cerca de R$ 26 milhões foram investidos na iniciativa, que cobre despesas como passagem aérea, acomodação, seguro saúde, taxas educativas e uma ajuda de custo para cobrir despesas pessoais para os participantes.





“Esse é um projeto importante, uma oportunidade dos nossos estudantes vivenciarem outras culturas e estudarem fora. A gente tem certeza que eles vão trazer ainda mais conhecimento”, disse o Secretário Estadual de Educação, Igor Alvarenga.





Nesta edição, o programa recebeu mais de mil inscrições de estudantes de escolas do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) em todo o estado. O processo seletivo levou em consideração desempenho acadêmico, habilidades de liderança e engajamento social, além de entrevistas individuais. No programa estão representadas 41 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e 63 municípios.





“Este é um investimento considerável, e não é um sorteio, estamos falando de alunos que se aplicaram para isso. Desempenho escolar, proficiência, treinamento, então é um coroamento de mérito escolar mostrando que estudar, fazer sua parte, se dedicar à escola faz diferença no final”, disse o vice-governador, Matheus Simões.

Entre os destinos estão: Canadá, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguai, Alemanha, Bélgica, Itália, Suíça, África do Sul, Índia, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Os 40 estudantes de Ibirité têm o embarque marcado para janeiro de 2025, enquanto os demais alunos poderão viajar a partir do segundo semestre.