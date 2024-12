O protocolo para a criação do Programa Moradia Saudável foi assinado por Romeu Zema (Novo) com a construtora Fassa Bortolo

O governador Romeu Zema (Novo) assinou nesta sexta-feira (20/12) um protocolo de intenções com a construtora Fassa Bortolo para a criação do Programa Moradia Saudável, projeto-piloto de requalificação de casas de uma comunidade - que ainda será definida - em Belo Horizonte. A expectativa é que a iniciativa tenha início ainda no primeiro semestre de 2025.

O objetivo do programa é a melhoria de moradias na capital mineira, oferecendo ambientes saudáveis e acolhedores para os habitantes. Para tanto, será realizado o revestimento de paredes na parte externa das casas da comunidade a ser escolhida.

Ivan Alibeti, diretor financeiro e de relações Institucionais da Fasso Bortolo, explica que a falta de revestimento cria ambientes propícios para proliferação de doenças respiratórias, em especial em crianças.

Inicialmente, cerca de 30 casas serão selecionadas em uma comunidade da capital. A escolha dos beneficiários e da comunidade ainda está sendo estudada.

Este é o primeiro passo da parceria entre a iniciativa privada e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), que já desenvolve o programa Moradas Gerais e promove melhorias habitacionais.



Para execução do projeto, os materiais e outros produtos serão fornecidos pela Fassa Bortolo e pelo Siprocimg.

Além da gigante italiana, o projeto também inclui outros parceiros, como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg-MG), o Sindicato da Indústria da Construção da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-MG), o Sindicato da Indústria do Cimento de Minas (Siprocimg) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG).

Com isso, além de promover lares mais seguros e saudáveis, também serão oferecidos cursos na área da construção civil para a população local.