A polícia não encontrou ainda o motorista da carreta bitrem que carregava blocos de granito e se envolveu no desastre que matou dezenas de um ônibus de viagem neste sábado (21/12), na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, em Minas Gerais.





Até o momento há duas hipóteses para o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou a divulgar que testemunhas afirmaram que um dos pneus do ônibus teria estourado, fazendo o veículo se chocar contra a carreta que vinha no sentido Governador Valadares. Mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a mencionar que o semirreboque da carreta se desprendeu e pode ter sido o causador do acidente.

A perícia da Polícia Civil já trabalha no local do acidente. O motorista da carreta está desaparecido, de acordo com a PRF, que averigua também se o veículo de carga tinha equipamentos em dia e se o tacógrafo acusa excesso de velocidade ou alguma outra pista sobre as causas do acidente.

Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais em Teófilo Otoni. Os outros 28 passageiros mortos acabaram presos nas ferragens enquanto o veículo pegava fogo.

Mesmo com o destombamento utilizando um guindaste plantado em caminhão, parte da via continua interditada para trabalhos das equipes de socorro. Um engarrafamento de mais de 10 quilômetros chegou a se formar. Um dos blocos de granito transportados pela carreta ficou no meio do asfalto.

Pelo asfalto e nos acostamentos se espalharam destroços do ônibus, assentos dos passageiros, roupas, cobertores, travesseiros e fragmentos das bagagens.

O veículo de transporte de passageiros pertence à empresa Entram e seguia de São Paulo para Jequié, na Bahia, quando o ônibus bateu na carreta bitrem que transportava blocos de granito, na altura do KM 286, na localidade de Lajinha.

Faltavam ainda 555 quilômetros para o transporte chegar ao seu destino, no Sudoeste da Bahia, região do Rio de Contas. Algumas passagens para Vitória da Conquista e Elísio Medrado.

De acordo com o tenente Alonso vieira Júnior comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), de Teófilo Otoni, o ônibus bateu na carreta e depois o veículo de carga ainda foi atingido por um carro de passeio Fiat Argo, com três pessoas, que escaparam com vida.





"O acidente foi nas proximidades do distrito da Lajinha. Foram retiradas 13 vítimas com vida, que foram encaminhadas às unidades hospitalares. Posteriormente, os CBMMG retirou 22 corpos. Foi necessário o apoio de um guincho para ter acesso ao ônibus onde se encontravam mais vítimas", afirma o comandante.

"O ônibus seguia no sentido Teófilo Otoni da BR-116 e perdeu o controle. Colidiu com a carreta e se incendiou. Posteriormente um Fiat Argo que vinha em mesmo sentido bateu na traseira da carreta. Felizmente as vítimas do Fiat Argo foram todas resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas no ônibus", lamentou o oficial do CBMMG.

O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira (PT), foi até uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade onde sete dos feridos recebiam socorro e prestou sua solidariedade. "Foram 13 feridos atendidos nas nossas unidades hospitalares. Alguns pacientes foram diretamente para o Hospital Raimundo Gobira re outros para o Hospital Santa Rosália. São momentos difícieis que as famílias (das vítimas) vão estar passando, mas a gente vai fazer o possível para minimizar o sofrimento desssas pessoas", disse Sucupira.

De acordo com o CBMMH não chovia no momento do acidente. Entre as vítimas carbonizadas estava o motorista do ônibus.