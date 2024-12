BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Bianca de Jesus em Ipiaú (BA), que estava com o marido e uma filha de um ano de idade no ônibus envolvido em acidente em Minas, busca notícias sobre eles neste sábado (21/12). Os pais dela estão junto com outros parentes e amigos aguardando notícias para saber se o trio está hospitalizado ou se faz parte das mais de 30 vítimas mortas no acidente.

"O acidente a gente sabe... A gente quer saber se eles estão hospitalizados, se sobreviveram ao acidente, se não... A gente quer ter notícias", disse ao UOL uma familiar que se identificou apenas como Lorena.





Josinaldo Pereira, de cerca de 30 anos, Bianca, de 27 anos, e pequena filha de um ano, compraram a passagem na quarta-feira (18/12) com a ajuda de uma agente de viagens da cidade de origem dela, Ipiaú - a 360 km ao sul de Salvador (BA).





O ônibus da viação Emtram partiu na sexta-feira (20/12) às 7 da manhã, com 44 passageiros. Era um carro extra, por causa da alta demanda de viajantes. A passagem do casal e da criança foi registrada com destino até Santa Inês (BA), mas o plano era descer antes, em Jequié. De lá, o casal e a filha tomariam outro ônibus até Ipiaú, um segundo trecho de cerca de 40 minutos.





Josinaldo e Bianca fizeram a viagem para participar da confraternização de Natal com a família dela. "Estão chegando para a data de Natal. Estão vindo por causa disso, a festa natalina com a família, sim", confirma Lorena.

