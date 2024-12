A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu na madrugada deste domingo (22/12) 41 corpos de vítimas do desastre entre um ônibus, uma carreta e um carro, na altura do KM286 da BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri (MG). O Instituto Médico Legal (IML) recebeu reforços na equipe para dar conta do trabalho, que será longo e intenso

A informação foi divulgada em entrevista coletiva dos órgãos do governo de Minas Gerais. Os corpos que elevaram o número de vítimas de 39 (ontem) para 41 (hoje) ainda não têm identificação.

As forças policiais continuam a procurar o motorista da carreta que está com o direito de dirigir suspenso e encontra-se desaparecido.

A principal suspeita é de que o semirreboque da carreta com um bloco de granito do tamanho de uma caminhonete tenha tombado e provocado uma explosão quando o ônibus atinge o obstáculo.

Uma câmera às margens da rodovia registrou o momento da colisão e a explosão. Veja:

A Polícia Civil está orientando os familiares sobre como será o processo de reconhecimento dos corpos. Parentes devem levar documentos e imagens de exames médicos, como de arcada dentária, para ajudar na identificação. Material genético para exame de DNA vai ser recolhido pelos médicos.

Os corpos das vítimas começaram a chegar ao IML de Belo Horizonte na manhã deste domingo.