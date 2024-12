O “barraco no mato”, como o sítio do deputado estadual Bim da Ambulância (Avante), em Esmeralda, no Bairro São José, é apelidado, foi inundado neste domingo (22/12) após as fortes chuvas pela Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O córrego que passa pelo local, que é próximo a BR-040, subiu, conforme explicou o parlamentar, cerca de 2,5 metros a 3m de altura. Ele revela que até perdeu a noção de quantos animais morreram. “Muito pintinho, muita galinha que morreu. Uns 30 pavões, uns 20 faisões”.





Ele conta que o barraco no mato tem 10 anos e nunca houve inundação, uma “tromba d'água”, como essa no lugar. “Foi tudo muito de repente”, disse.





Segundo ele, o caseiro e uma mulher que trabalha na casa “fizeram uma andada” para verificar os efeitos da pancada de chuva. Até então, tinham visto que o nível do córrego havia subido um pouco. Mas cerca de 20 a 30 minutos depois, o sítio foi tomado pela água. “Encheu tudo de uma vez. Pegou nos viveiros, nos galinheiros…”, revelou e também expôs que toda sua horta foi alagada.

Alguns animais puderam ser resgatados, cerca de 12 filhotes, 45 adultos entre pavões e faisões e 15 entre galinhas e galos.