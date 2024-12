Todas as regiões de Belo Horizonte registraram chuva no fim da tarde desta segunda-feira (23/12)

A capital mineira foi atingida por fortes chuvas no fim da tarde desta segunda-feira (23/12). A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta se precipitações em todas as nove regionais do município, sendo que os maiores volumes foram registrados na Pampulha e na Região Nordeste. Assista ao vídeo!

Moradores registraram, em vídeo, temporais nas avenidas Afonso Pena, no centro da cidade, e Cristiano Machado, na altura do Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. As precipitações confirmam um alerta emitido pela Defesa Civil municipal no início da tarde desta segunda-feira (23/12), sobre risco geológico forte em toda a capital.

O alerta vale até o fim desta segunda-feira. A Defesa Civil do município recomenda que a população tenha atenção com o no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, paredes e muros estufados e estalos podem indicar a iminência de um deslizamento.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.