A Defesa Civil acionou o alerta severo via celular para moradores de Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (23/12). O aviso descreve risco geológico forte em toda a capital mineira, que deve registrar mais chuvas. Nas redes sociais, moradores relatam 'susto' ao receberem o sinal.

Desde sexta-feira (20/12), áreas de instabilidade atmosféricas vêm ganhando força e causando chuvas fortes, raios e rajadas de vento em toda a cidade. Só nas últimas 12h, BH já recebeu 82,7 mm de chuva. De acordo com a Defesa Civil, o acúmulo de chuva em conjunto com novas previsões gerou o risco geológico forte.

O risco vale até o fim desta segunda-feira e o órgão recomenda que a população tenha atenção com o no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais como trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos podem indicar a iminência de um deslizamento.

Para diminuir os riscos a Defesa Civil recomenda que a população não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos, Coloque calha no telhado da sua casa, conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água, não jogue lixo ou entulho na encosta, não despeje esgoto nos barrancos e não faça queimadas.

Repercussão

Nas redes sociais, usuários relatam susto ao receber o alerta severo. No X, antigo twitter, um usuário contou que achou que o celular estava estragando. Outro disse, em tom humorado, "obrigada pelo alerta de novo Defesa Civil, foi assustador."

dessa vez o alerta da defesa civil de mg nao me deu um infarto???? — clarinha?????? (@lynnvszw) December 23, 2024

Uma usuária relatou felicidade ao ser incluída no alerta dessa vez. "Finalmente chegou minha vez de receber o alerta severo da Defesa Civil." Já outra contou que, dessa vez, o alerta não a assustou.

