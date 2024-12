Defesa Civil faz vistoria no Viaduto São Francisco

O Viaduto São Francisco, no Anel Rodoviário, foi alvo de vistoria da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta segunda-feira (23/12). O risco de desabamento foi descartado, mas a inspeção da Defesa Civil constatou um desprendimento pontual na cobertura asfáltica, localizado na junta de dilatação, além de sinais de infiltração.

Conforme os bombeiros, perto das 6h desta segunda, a corporação foi acionada após câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) detectarem uma dilatação na pista de rolagem entre as seções das vigas do viaduto.

Em um primeiro momento, a via chegou a ser interditada por 5 minutos no sentido Rio de Janeiro. Em seguida, o sentido Espirito Santo foi interditado por 15 minutos.

Como o trecho onde as situações foram verificadas é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o órgão foi acionado pela Defesa Civil. O Estado de Minas pediu um posicionamento do Dnit e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia