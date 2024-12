A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (23/12) que pediu a prisão preventiva do motorista do carro esportivo que atingiu oito veículos na noite do dia 17 de dezembro, no bairro Castelo, em Belo Horizonte. Ele apresentava embriaguez e tinha a CNH suspensa. A decretação da prisão depende do poder judiciário.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem conduzia um carro de alta performance da marca Mercedes-Benz. Na ocasião, o ele foi submetido ao teste de bafômetro, o qual apontou 0.70 mm/l.

No dia 17 deste mês, o homem recebeu voz de prisão e multas para o veículo, que também foi apreendido depois de avaliação pericial. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado após pagar uma fiança de R$ 6 mil. Três dias depois, na sexta-feira (20/12), o suspeito se envolveu em outro acidente, que está sendo investigado. De acordo com informações da PCMG, imagens mostram que ele exibia sinais de embriaguez.

Não é a primeira vez que o homem se envolve em acidentes graves. Ele tem pelo menos outros quatro registros por dirigir embriagado nos últimos cinco anos e 91 pontos na carteira de motorista.

Em 2021, ele causou a morte de duas pessoas ao bater em outro carro na Avenida Carlos Luz. Na ocasião, o homem atingiu uma Parati, que se chocou lateralmente com uma palmeira, localizada no canteiro central da avenida, e pegou fogo. Duas pessoas, uma mulher 33 anos e o filho de 10, foram arremessadas para fora do carro, enquanto um homem de 65 e uma adolescente de 14, avô e neta, não conseguiram sair do veículo a tempo e morreram carbonizados.

Segundo a Polícia Civil, o motorista também tem outras passagens pelos mais diversos crimes, como perturbação da ordem.