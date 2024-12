De acordo com a PM, as vítimas tinham passagens policiais por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas

Dois adolescentes, de 13 e 15 anos, e um jovem, de 19, foram assassinados a tiros na noite desse domingo (22/12), no bairro Baixada, em Manhuaçu, na Zona da Mata, Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar, os suspeitos do crime passaram em um veículo, momento em que um dos ocupantes do carro efetuou os disparos de arma de fogo.





As três vítimas morreram no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu 20 estojos de munição calibre 9mm, uma munição intacta do mesmo calibre e três fragmentos de projéteis.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas tinham passagens policiais por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.





As equipes policiais iniciaram as diligências e seguem em rastreamento para localizar os envolvidos no crime.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia