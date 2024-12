O motorista recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil

Um motorista, de 50 anos, foi preso após bater com um carro esportivo em outros oito, na noite dessa terça-feira (17/12). O acidente ocorreu na esquina da Avenida Altamiro Avelino Soares com a Rua Castelo de Lamego, no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem conduzia um carro de alta performance da marca Mercedes-Benz com direito de dirigir suspenso e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Por volta de 21h38, a guarnição foi acionada para atender chamado de colisão a carros estacionados. Ao chegar ao local, encontrou o motorista com olhos avermelhados, hálito etílico, falas desconexas, andar cambaleante e desordem nos argumentos.

Foi solicitado que o motorista se submetesse ao teste de bafômetro, o qual apontou 0.70 mm/l, o que configura crime de trânsito.

No local, o homem recebeu voz de prisão e multas para o veículo, que também foi apreendido após avaliação pericial.





No sistema, a polícia verificou que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso. Ele tem três passagens por embriaguez no volante e uma por direção perigosa. O motorista foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens para receber atendimento e, na sequência, foi liberado à Delegacia da Polícia Civil.

Morte

Em 2021, o mesmo motorista causou a morte de duas pessoas ao bater em outro carro na Avenida Carlos Luz. Na ocasião, também com sintomas de embriaguez, o homem atingiu uma Parati, que se chocou lateralmente com uma palmeira, localizada no canteiro central da avenida, e pegou fogo.

Duas pessoas, uma mulher 33 anos e o filho de 10, foram arremessadas para fora do carro, enquanto um homem de 65 e uma adolescente de 14, avô e neta, não conseguiram sair do veículo a tempo e morreram carbonizados.

