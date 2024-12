A circunstância e a causa do acidente serão apuradas pela Polícia Civil

Um homem de 43 anos, funcionário de uma empreiteira, morreu na tarde desta terça-feira (17/12) em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, depois de ser prensado por uma pá mecânica de uma carregadeira. O acidente aconteceu durante a execução de obras em uma rua do Bairro Colônia do Marçal. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

O homem foi encontrado pelos militares na lateral da via. Ele sofreu um ferimento significativo na perna direita e perdeu muito sangue, informou a corporação. Foram feitas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a morte foi confirmada ainda no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar também compareceu para o registro da ocorrência.

Questionada pela reportagem sobre o tipo de serviço realizado no local, a corporação respondeu que “aparentemente se tratava de uma preparação (nivelamento) da rua para asfaltamento”.

Diante de muitas informações desencontradas ao ouvir testemunhas, o Corpo de Bombeiros optou por não divulgar as versões sobre o que teria causado o acidente. Nesse sentido, a circunstância e a causa serão apuradas pela Polícia Civil.

“Não foi possível identificar se havia alguém na cabine da carregadeira no momento do fato ou se o veículo estava parado e houve um problema mecânico que gerou a movimentação. Somente o resultado do laudo pericial poderá apontar o que de fato aconteceu”, avaliou o cabo Neander, um dos quatro militares que atuaram na ocorrência.

