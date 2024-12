O assassinato da transexual Gabriela Silva Borges, de 50 anos, que era artista e empresária, ocorrido entre os dias 23 e 26 de junho último, foi esclarecido. A polícia tenta agora encontrar o autor, que tem como principal suspeito o influencer Lucas Barcelos Barbosa, de 23 anos, que está foragido. O crime foi esclarecido pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios Noroeste, comandada pelo delegado Lucas Daniel Alves Nunes.





A vítima morava na Europa, onde vivia com um homem e tinha uma empresa de produção de perucas. Tinha vindo a Belo Horizonte visitar a família. Havia chegado há duas semanas e tinha a intenção de voltar a morar na cidade, com planos, inclusive, de abrir uma fábrica de perucas na capital mineira.





No dia 23 de junho, Gabriela, a “Gabi”, saiu para encontrar com amigos em um bar. Ao retornar para casa, houve um problema com o portão do prédio onde estava hospedada, que não abria. Ela, então, telefonou para Lucas e saiu para encontrá-lo.





“Imagens de uma câmera de segurança mostram Gabi saindo às 5h e retornando pouco tempo depois. “Gabi” estacionou o carro, do lado de fora do prédio, não tentou abrir a garagem, abrindo o portão e franqueou a entrada de Lucas”, conta o delegado Lucas Daniel.





O veículo é visto saindo da frente do prédio, por volta de 8h. No dia seguinte, segundo o delegado, Lucas retornou ao prédio, acompanhado da namorada. “Falou com ela que estava indo pegar alguns objetos que tinha ganhado, e que seria uma doação”.





Depois disso, Lucas desaparece.





Três dias depois, preocupados com o desaparecimento de “Gabi”, os amigos resolveram ir até o apartamento. Procuraram o síndico, que permitiu a entrada deles. Primeiro, verificaram que o carro não estava na garagem. Depois, subiram ao apartamento.





O síndico resolveu então chamar a Polícia Militar. Como a porta estava fechada, sem sinais de arrombamento, o Corpo de Bombeiros foi chamado para abrir a porta.





Lá dentro, sinais de depredação, o apartamento remexido e, na sala, o corpo de “Gabi”, segundo a perícia, morta por estrangulamento. Havia também marcas de agressão pelo corpo. As unhas postiças de “Gabi” estavam quebradas, espalhadas pelo chão.

Os policiais descobriram ainda que o cartão bancário de Gabi tinha sido usado nesse tempo e que Lucas havia transferido dinheiro para sua conta.





Além disso, vários objetos, dentre eles uma televisão, tinham desaparecido do apartamento, assim como os euros que “Gabi” guardava.





Logo depois, segundo o delegado Lucas Daniel, o carro de “Gabi” foi encontrado. nela estava duas mulheres, que disseram ser amigas de Lucas e que contaram que o amigo havia deixado o carro com elas, por empréstimo, tendo dito que o carro era seu.





O carro foi encontrado em Esmeraldas, região onde também morava Lucas, que desapareceu 15 dias depois de cometer o crime.





Quem é o suspeito

Lucas Barcelos Barbosa é influencer e tinha, segundo o delegado Lucas Daniel, tinha cerca de 100 mil seguidores no Instagram, antes de a página ser apagada.





“Depois do crime, ele desapareceu. Retirou sua página da internet. Retornou mas por pouco tempo. Menos de um dia”, conta o delegado, que disse que existe uma prisão preventiva contra Lucas, deferida pela Justiça.