Um salvamento inusitado chamou a atenção da população da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. Um gato ficou preso na concertina de uma casa do Bairro Paraíso e corria risco de morrer.





O Corpo de Bombeiros foi chamado na Rua Djalma Luiz Rocha por pessoas que perceberam o animal com medo e com a cauda enroscada no item de segurança no muro da residência. Ele parecia ferido e assustado.





Ainda que o trabalho não tenha sido demorado, foi preciso cuidado para que o felino fosse solto e para evitar cortes profundos no animal.





Para salvar o pet, parte da concertina teve que ser cortada para o resgate. O gato foi levado a um veterinário em seguida.





"A concertina instalada em cima de muros para proteger propriedades, representa um risco significativo para os gatos devido às suas pontas afiadas, que prendem e ferem os animais", explicaram em comunicado os militares.

"Caso você encontre um gato preso em concertina não tente resgatá-lo sozinho. Há o risco de ferimentos tanto ao animal quanto a você", finalizam os bombeiros, pedindo que a Corporação seja acionada.