Um homem foi preso nesse fim de semana em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, depois de ameaçar a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestava socorro a ele. O paciente, que havia sido atropelado, chegou a usar uma faca para ameaçar os profissionais.





A equipe do Samu chamou a Polícia Militar no Bairro Barreiro por terem sido surpreendidos pelo paciente. Ele tinha um corte no supercílio e, ao receber o tratamento, teria xingado os paramédicos e passado a ameaçá-los com uma pedra e depois com uma faca. O homem dizia que iria matar os socorristas.





Eles estavam trancados na ambulância quando a polícia chegou. A PM conseguiu prender o agressor em flagrante, ainda no perto do veículo de atendimento.





O Samu tinha sido chamado porque o homem fora atropelado por um carro que fugiu do local.





Para os policiais, o detido confirmou ter consumido álcool e drogas. O motivo da agressividade, ainda de acordo com o suspeito, foi o fato dele não ter gostado do atendimento dos profissionais.





Ele foi conduzido para atendimento médico e, após receber alta, foi levado até a delegacia para ser ouvido pela autoridade policial.

