Belo Horizonte pode receber 50 mil novas árvores em 2025. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta segunda-feira (16/12). Um painel criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente permite que a população acompanhe os plantios concluídos e em execução.

Conforme a pasta, neste ano, 35 mil espécies foram plantadas em 2024; e até o último dia do ano, a secretaria planeja plantar mais 2 mil. Segundo o ranking Connected Smart Cities (CSC) 2024, a capital mineira é a segunda cidade "mais verde" do país entre os municípios de 500 mil habitantes. BH fica atrás apenas de Curitiba ao se destacar pelas boas práticas ambientais e de sustentabilidade.





Conforme o secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Gelson Leite, os investimentos para o setor são diversos. “Nem sempre tudo aquilo que é investido no meio ambiente é o orçamento da secretaria, porque você tem também o orçamento de obras, por exemplo; as reformas de parques são investimentos que estão alocados na secretaria de obras; outros investimentos estão alocados na fundação de parques. Estamos investindo em torno de R$ 100 a R$ 200 milhões”, ressalta o chefe da pasta.





Para cumprir a meta de plantios estabelecida para o próximo ano, a PBH planeja ações, como a implementação de uma nova fase do corredor verde da Avenida Antônio Carlos, a criação de 20 mini florestas e a implementação de dois novos parques. As ações fazem parte da ‘Nova Agenda Verde’ anunciada no Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6) pelo prefeito Fuad Noman.





A primeira fase do Corredor Verde da Avenida Antônio Carlos foi concluída com o plantio de cerca de 2,3 mil mudas. O programa planejava plantar mil mudas ao longo da via nas regiões Nordeste, Noroeste e Pampulha. Com o início de uma nova fase, a PBH planeja plantios em passeios e canteiros. Para os próximos anos, a pasta tem como meta realizar pelo menos um desses corredores por ano.





Vinte Mini Florestas por ano





Outra meta para a arborização da cidade são as mini florestas. Conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a ação ajuda na melhora do microclima da área onde são implantadas. O objetivo é levar para a cidade os mecanismos da floresta, ao criar uma área permeável maior.





A iniciativa facilita a absorção de água da chuva e contribui para a biodiversidade na região. Além disso, a retenção do dióxido de carbono pelas árvores contribui para redução na emissão de gases de efeito estufa.





Apenas em 2024, 12 mil mini florestas foram implementadas na capital mineira. Com os números deste ano, Belo Horizonte chegou a marca de 25 mil ‘florestas urbanas’. Para o futuro, o município planeja ampliar a iniciativa e implementar 20 mini florestas por ano.





Parque Ciliar do Onça e do Aterro 040





Outra ação para aumentar as áreas verdes da capital mineira é a construção de mais dois parques. Conforme a pasta do meio ambiente, a licitação para a construção do Parque Ciliar do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, deve ser lançada em janeiro.





Já no Aterro 040, às margens da rodovia BR-040, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a construção do parque vai acontecer por meio de um concurso internacional. “O Parque Aterro 040 é um projeto que vai ser realizado por meio de um concurso internacional. Queremos fazer um projeto arrojado para aquela área como uma área significativa para a cidade”, detalha Gelson Leite.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata