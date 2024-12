O acidente bloqueou a via nos dois sentidos por cerca de duas horas

Um grave acidente entre dois carros deixou duas pessoas feridas na BR 040, na altura do quilômetro 672, na entrada do município de Carandaí, no Campo das Vertentes, na manhã desta segunda-feira (16/12).

Segundo o Centro de Controle Operacional da EPR Mineira, concessionária que administra o trecho, o acidente foi uma batida frontal entre dois veículos de passeio e bloqueou a via nos dois sentidos, em torno das 8h30.

O tráfego foi desviado pelo pátio do Posto Roda D'água enquanto as vítimas recebiam atendimento pela pela equipe da ambilância da concessionária.

Por volta das 10h52, a pista foi liberada. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local da ocorrência, mas não soube informar a dinâmica do acidente.

Ainda conforme a concessionária, as vítimas, que eram o motorista e o passageiro de um dos veículos, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Barbacena.