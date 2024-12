Uma briga causada por ciúmes terminou com uma uma mulher, de 45 anos, esfaqueada no ombro e no pescoço e outra, de 41, com um ferimento na mão na noite desse domingo (15/12), no bairro Suely, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres, que são um casal, saíram juntas na parte da tarde para beber em um bar. Quando o casal chegou em casa, a briga começou.





Segundo a mulher de 45 anos, ela perguntou se a companheira estava conversando com a ex-namorada. A companheira negou, saiu do quarto para ir até o banheiro, voltou e a esfaqueou.

Ainda de acordo com a mulher de 45 anos, a companheira se golpeou na mão para fingir legítima defesa.





Já segundo a mulher de 41, ela ia dormir quando a companheira se aproximou com uma faca e a discussão começou. Em determinado momento, ela conseguiu tomar a faca da namorada e golpeou a mulher.

As duas receberam atendimento médico na UPA de Vespasiano e foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.