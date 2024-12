Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas na tarde deste domingo (15/12) no KM 488, da BR-354, em Formiga, na Região Oeste de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente envolveu um Fiat Palio Weekend e um Toyota Hilux. O motorista do primeiro veículo, de 69 anos, e a passageira do banco dianteiro, de 76, ficaram presos às ferragens e foram socorridos em estado grave, sendo encaminhados ao Hospital de Arcos. O condutor morreu na unidade de saúde.

Outra passageira, de 59, que estava no banco traseiro, foi retirada do veículo antes da chegada dos bombeiros. Em seguida, foi atendida e encaminhada para o mesmo hospital, com múltiplos traumas e possíveis fraturas no tórax e nas costelas e com traumatismo craniano encefálico (TCE).

Na caminhonete estavam duas pessoas - o motorista, de 70 anos, e uma passageira, de 69 -, e ambos não sofreram ferimentos e foram liberados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo os bombeiros, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a batida. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência de trânsito, e a Civil iniciou a perícia do ocorrido.