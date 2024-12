Ônibus tombou no lado direito da pista. Ainda não se sabe a causa do acidente

O tombamento de um ônibus rodoviário deixou 16 pessoas feridas, incluindo uma em estado grave, e interditou os dois sentidos da BR-356, no km 43, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, no começo da tarde deste sábado (14/12). Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local para prestar socorro aos passageiros. No veículo, havia 24 ocupantes, incluindo o motorista.

O ônibus que tombou pertence à Viação Pássaro Verde. Com o tombamento, alguns passageiros ficaram presos dentro do veículo e foram retirados pelas equipes de resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi atendida em estado grave, com fratura exposta, e foi encaminhada para o Hospital de Itabirito. Outras 15 pessoas foram conduzidas pelo Samu com ferimentos leves.

Ainda segundo os bombeiros, nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

O ônibus tombou ao lado da pista, mas ambos os sentidos chegaram a ser interditados durante o atendimento aos ocupantes. Os bombeiros jogaram serragem na pista devido ao óleo esparramado no acidente, que ocorreu em uma curva próxima à Serra da Santa.

Matéria em atualização