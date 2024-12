As tatuagens e o aplique no cabelo foram determinantes para a identificação do corpo de uma mulher, Luana Gabriela Martins, de 25 anos, que estava desaparecida há 10 dias. O corpo foi encontrado na madrugada deste sábado (14/12) numa mata, em Alto São Gonçalo, distrito de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo estava em adiantado estado de decomposição, e foi colocado numa cova rasa.





As suspeitas da polícia são de que o crime tenha sido cometido por um traficante, conhecido por “Baianinho”, ligado ao Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, provavelmente ela teria sido executada depois de condenada pelo chamado “Tribunal do Crime”.





Investigações apontaram que Luana teria traído o grupo criminoso, ao passar informações para a polícia, que resultaram num triplo homicídio ocorrido em Ouro Preto, em 2 de dezembro último.





Segundo o delegado Marcelo Bagoim, que coordena as investigações sobre o caso, “a Guarda Municipal recebeu uma informação sobre um cadáver e, ao verificar no Alto do São Gonçalo, constatou que se tratava do corpo de uma mulher, que estava enterrado”.





Outro crime





O delegado suspeita, ainda, que a morte de Luana estaria relacionada a outro crime violento registrado recentemente na cidade: a morte de um homem identificado como sendo Marcos Paulo, que foi decapitado pelo mesmo grupo.





Ambos os crimes estariam relacionados a uma mesma facção criminosa que age em Mariana. Inclusive, o autor seria o mesmo, “Baianinho”.





Além disso, sabe-se que Luana tinha relacionamento com uma das vítimas, identificado por Samuel. As três vítimas do triplo homicídio eram do bairro Rosário, em Mariana, e seriam do Comando Vermelho.