O carro colidiu frontalmente contra uma árvore, na altura do Bairro Salgado Filho

Um acidente com um carro de escolta de valores da empresa GIT Segurança, que saiu da pista e bateu contra uma árvore, interdita uma das pistas de acesso ao centro de Belo Horizonte, na Avenida Amazonas, altura do número 3.777, no Bairro Salgado Filho.





O acidente ocorreu pouco depois de 8h. Segundo testemunhas, o veículo acima da velocidade permitida para o local, e teria saído da pista ao tentar uma ultrapassagem.





A frente do veículo ficou danificada. O motorista e o auxiliar, que ocupava o banco do passageiro, nada sofreram. Eles saíram do veículo logo após a batida. Foram atendidos pelo Samu, que os liberou.





O trânsito, no local, seguirá com a interdição de uma pista, até que o veículo seja retirado do local.

