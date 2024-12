O instrutor de uma autoescola foi preso nesta sexta-feira (13/12) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, depois de tentar subornar um policial civil, que atuava como examinador em prova prática de direção nesta manhã.





Segundo a Polícia Civil (PCMG), o instrutor se aproximou do examinador e ofereceu a ele R$ 2 mil a fim de assegurar que sua aluna conseguisse obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na hora do exame, independentemente do desempenho da candidata.

A tentativa de corrução não deu certo. O examinador, inclusive, gravou boa parte da conversa e confrontou a candidata, constatando que ela estava ciente e de acordo com o plano de suborno.

A quantia estava no porta-luvas do veículo utilizado na prova e foi localizada na presença de testemunhas. A aluna também foi presa, sendo encaminhada com o instrutor à delegacia.

“A PCMG alerta que o crime de corrupção ativa pode levar à pena de reclusão de dois a 12 anos, além de multa”, concluiu a instituição policial em comunicado.