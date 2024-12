A Esplanada do Mineirão, na região da Pampulha, vai receber a partir deste sábado (14/12), a Árvore dos Desejos. A atração de 5 metros de altura do projeto BH Natal Iluminada pode ser visitada a partir das 16h. O evento acontece na Avenida Antônio Abrahão Caram 1001, é gratuito e aberto ao público.

Ainda no sábado (14/12) durante a inauguração do projeto, a esplanada também vai receber o coral Quinteto Girassol, os artistas circenses do grupo BurnAgainst e um desfile de carros antigos. De acordo com a Fundação Educativa Cultural Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, que está promovendo o evento, no dia 19/12, das 17h às 19h horas, os moradores e turistas poderão fazer fotos com o Papai Noel ao lado da árvore, que permanece na Esplanada até o dia 24 de dezembro.

É a primeira edição do projeto na capital, que conta com o apoio do Mineirão, Sicoob Divicred e patrocínio da Cemig. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou que não há um número definido para o público esperado: “Nossa expectativa é que a população de cada região sinta-se envolvida com o evento. Sabemos o quanto a Esplanada é bastante frequentada por moradores e turistas”.

Serviço

Projeto BH Natal Iluminada

Esplanada do Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Árvore dos Desejos - a partir do dia 14/12 às 16h até o dia 24/12

Fotos com o papai noel ao lado da árvore - dia 19/12 das 17h às 19h



* Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos