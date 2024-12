O tombamento de uma carreta, carregada com carbonado de cálcio, interditou o tráfego na BR-146, na Serra da São Pedro da União, próximo a Guaxupé, no Sul de Minas, na noite dessa segunda-feira (9/12). Não houve feridos.

O veículo havia sido carregado em Arcos, e tinha como destino Correia Pinto, em Santa Catarina. O motivo do acidente, segundo o motorista, gaúcho, de 29 anos, foi a perda total dos freios. Ele contou que tentou controlar o veículo, engrenando-o, no entanto, na curva onde ocorreu o acidente, não conseguiu controlar a direção para seguir na pista. Saiu e bateu no guard rail.





O motorista tinha escoriações pelo corpo e no rosto, além de uma contusão nas costas. Ele recebeu atendimento no local, pela ambulância do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado à Santa Casa de Guaxupé.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia