O fim de semana em Belo Horizonte começará com um sábado (14/12) chuvoso. Segundo a Defesa Civil municipal, está previsto céu nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde.

O órgão ainda emitiu alerta para possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sábado.

Nas demais áreas do estado, as condições atmosféricas também devem favorecer o tempo instável. A previsão é de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Minas também está sob aviso de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos em torno de 60 km/h, neste sábado.

"Tal situação meteorológica se deve à intensificação de áreas de instabilidade em resposta a um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Sul do país, que favorecerá o transporte de umidade do Brasil Central em direção a todo o Sudeste brasileiro", diz o instituto. Os termômetros devem variar entre 13ºC e 36ºC.

No domingo, o cenário deve permanecer semelhante, com previsão de pancadas isoladas ao longo do dia, características da primavera, que está próxima do fim.