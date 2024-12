Corpo de Bombeiros de Minas Gerais procura um jovem, de 25 anos, que pulou de uma ponte no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) procura um jovem, de 25 anos, que pulou de uma ponte no Rio Paraopeba, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, na manhã deste domingo (15/12). A vítima estava embriagada quando saltou no espelho d’água.





No momento em que o homem pulou da ponte, o rio estava cheio devido às chuvas que caíram na região. Depois que perderam contato visual, os amigos da vítima, que também bebiam no local, acionaram o resgate.





Enquanto os militares faziam buscas superficiais pelo leito, o padrasto do jovem saltou à procura do enteado. Um bombeiro que estava próximo ao grupo, ao perceber o que havia ocorrido, imediatamente pulou no rio para resgatar o homem.





Por causa dessa situação e com o intuito de evitar que outros familiares se arriscassem, a Polícia Militar foi acionada para dispersar o grupo.

As buscas pelo jovem foram interrompidas por questão de segurança, uma vez que a correnteza do rio estava muito forte. A ação será retomada na manhã desta segunda-feira (16/12).