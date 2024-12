O Corpo de Bombeiros localizou e resgatou dois homens, de 46 e 63 anos, que estavam perdidos em mata, na fazenda Junco, na Zona Rural de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais.

Segundo o Boletim de Ocorrências dos bombeiros, os homens estavam fazendo a medição do terreno de uma fazenda quando, por volta das 15h, ficaram perdidos em uma mata com vegetação extremamente fechada, local de difícil acesso e topografia irregular.





Uma equipe dos bombeiros foi enviada à fazenda, portando equipamentos de proteção individuais e, com emprego de técnicas específicas de salvamento e buscas de pessoas perdidas ou desaparecidas, conseguiu localizar e resgatar os desaparecidos. Eles estavam com sinais de desidratação, cansados e com escoriações leves.

Eles recusaram atendimento médico e ficaram sob os cuidados de familiares. As buscas duraram cerca de três horas e meia. Os bombeiros tiveram a ajuda de moradores da região.

