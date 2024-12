Apenas motorista do caminhão se feriu, com escoriações leves

Um caminhão carregado de fardos de cerveja saiu da pista e tombou na tarde deste domingo (15/12) na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Apenas o motorista do caminhão se feriu, com escoriações leves, e, segundo o Corpo de Bombeiros, foi atendido pelo Samu e liberado.

Ainda segundo os militares, foi necessário fazer o isolamento do local para evitar riscos aos demais motoristas e pedestres, sendo que não houve vazamento de óleo ou combustível.

Os bombeiros informaram que a preservação da carga de cerveja foi prioridade, e não houve saques ou danos aos fardos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ficou responsável pelos trâmites do acidente.