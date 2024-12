O forte temporal, acompanhado de ventos intensos, que atingiu Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na tarde deste sábado (14/12), arrancou parte da estrutura metálica do telhado do Hospital Santa Casa. De acordo com a unidade de saúde, ninguém ficou ferido.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o telhado arrancado pelo vento sendo arremessado na rede de energia elétrica. Em outra gravação, é possível ver os estragos causados pela chuva. Assim, a entrada de pacientes na instituição tem sido feita exclusivamente pelo portão do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).





Nas imagens, uma grande quantidade de água invade a unidade e desce as escadas. Por isso, alguns pacientes tiveram que ser removidos do local. “Informamos que os transtornos causados já estão sendo reparados e que os pacientes foram realocados, garantindo total assistência médica e hospitalar”, informou a Santa Casa em nota publicada nas redes sociais.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante o atendimento à ocorrência, o trânsito na rotatória da Avenida Marabá, em frente ao hospital, teve que ser interditado. Equipes permaneceram no local até a manhã deste domingo (15/12) em ação preventiva, já que ainda havia estruturas metálicas espalhadas pela via.





A Defesa Civil de Minas Gerais informou que o destelhamento causou desabastecimento de energia elétrica e provocou um grande vazamento no interior do imóvel. Além disso, ainda conforme o órgão, foram registradas ocorrências de queda de árvores em vários pontos da cidade. Até esta manhã, haviam sido registradas 16 ocorrências relacionadas ao temporal.