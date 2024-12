As polícias Civil e Militar investigam o assassinato do dono de um bar na Rua Cônego Trindade, no Bairro Jardim Leblon, Região Norte de Belo Horizonte.

Na madrugada deste domingo (15/12), vizinhos ouviram disparos de arma de fogo e encontraram o corpo da vítima dentro do estabelecimento. Ele estava caído em meio a uma poça de sangue. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos.

A polícia também investiga se a vítima tinha envolvimento com atividades criminosas, já que o caso apresenta indícios de um possível acerto de contas.

Provas e testemunhas

Na tarde deste domingo, os policiais obtiveram imagens de uma câmera de segurança que mostram um carro, um Renault Logan prata, com a placa coberta, parando em frente ao bar. Um homem, usando boné e óculos, desce do veículo, atira na vítima e retorna ao carro, que então inicia a fuga.

No momento do crime, havia seis clientes no local, sendo quatro homens e duas mulheres. A PM foi acionada por um morador da casa no segundo andar do bar. Os tiros atingiram o rosto, a cabeça e as costas da vítima.









