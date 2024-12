Ao ser confrontado, homem que atirou garrafa de vidro contra viatura da PMMG afirmou que queria ser preso para 'largar as drogas'

Um homem, de 24 anos, foi preso depois de arremessar uma garrafa de vidro contra o para-brisa de uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Centro de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, na manhã dessa sexta-feira (13/12). Minutos antes, o autor teria acionado a corporação pedindo apoio pois estava sendo ameaçado.





A câmara de segurança de um imóvel localizado na Rua Minas Gerais flagrou a ocorrência. No vídeo, é possível ver o momento em que o homem pega uma garrafa de vidro, que estava no chão, próxima a esquina da via, corre contra o carro e atira o objeto.





Em seguida, o homem volta para o passeio e se posiciona para a abordagem dos militares. De acordo com o boletim de ocorrência, parte do para-brisa quebrado atingiu os policiais que estavam dentro da viatura. Ao ser confrontado, ele afirmou que queria ser preso para “largar as drogas”.





Após a prisão, o proprietário de uma tabacaria informou à polícia que, minutos antes da confusão, o homem teria ido até seu estabelecimento comprar um cigarro. Ao tentar pagar o produto, seu celular teria dado problema.





Diante da situação, o dono do local afirmou que não poderia deixá-lo ir embora. Em reação, o suspeito teria jogado o telefone no balcão e dito para o caixa usá-lo como pagamento.





O homem foi preso em flagrante por dano. Ele foi direcionado à uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O cigarro roubado antes da ocorrência envolvendo os policiais foi apreendido.