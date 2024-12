Perfis na rede social X, antigo Twitter, denunciaram em massa supostos atos de racismo praticados por um colaborador da Unimed durante uma discussão sobre futebol. Nas postagens, o suspeito ofende outras pessoas com termos como "seu orangotango tupiniquim" e "primata burro".

Em posicionamento publicado na rede, na tarde deste domingo (15/12), a Unimed-BH disse que "todas as medidas cabíveis serão tomadas" em relação ao ocorrido com o colaborador da empresa.

Na descrição do perfil, o suspeito, que mantinha uma conta denominada Arthur Henrique, se definia como "mineiro, adepto do futebol bonito e colaborador administrativo na Unimed-BH". Foi durante uma discussão com torcedores santistas que ele utilizou as expressões racistas.

Ao ser interpelado pela atitude, disse, com deboche: "Faz eu perder meu emprego aí se você é bom mesmo, seu orangotango tupiniquim". E publicou ainda: "Começou a queima de reputação! Sangrem!".

Após receber inúmeras marcações nas redes sociais com denúncias do ocorrido, a Unimed-BH publicou um posicionamento no qual disse não compactuar com qualquer força de descriminação e preconceito.

"Estamos cientes do caso envolvendo um de nossos colaboradores e informamos que todas as medidas cabíveis serão tomadas, reiterando nosso compromisso com a construção de um ambiente de respeito e inclusão dentro e fora da nossa cooperativa", publicou, sem especificar quais atitudes serão feitas.