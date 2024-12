Um homem, de 31 anos, foi assassinado com um disparo de arma de fogo no tórax na noite desse domingo (15/12), no bairro Filadélfia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e a mãe escutaram disparos de arma de fogo vindos da rua e foram verificar a situação. A mulher ficou no portão de casa e o filho caminhou até a esquina.





Momento depois, ele voltou correndo com um sangramento no tórax e caiu em via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local.

Durante as diligências, uma testemunha forneceu aos militares um vídeo que mostra o momento do disparos e o autor do tiro. Depois do crime, é possível ver o homem, que usa tornozeleira eletrônica, correndo em direção a uma casa.





Inicialmente, o homem, de 25 anos, negou estar no local, mas foi confrontado com as imagens. Mesmo assim, ele negou ser o autor do disparo. Ele foi preso em flagrante por homicídio.

