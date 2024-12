Zaqueu Rodrigues, de 45 anos, está internado em estado grave no Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para onde foi levado com ferimentos na cabeça, provocados por marteladas. Ele estava bebendo num bar com amigos e, quando chegou em casa, discutiu com a sogra, Acilene Paes Floriano, de 62 anos, que desferiu os golpes.





O fato ocorreu na noite de domingo (15/12), em Brumadinho. Acilene foi presa tão logo a Polícia Militar chegou ao local. Zaqueu já tinha sido levado para o hospital pela esposa, filha da agressora.





Segundo a mulher da vítima, ela não sabe o que aconteceu, no entanto, confirma que houve uma discussão entre o marido e sua mãe. A agressora, por sua vez, diz apenas que se defendeu.





Ela afirmou aos policiais que tinha sido ofendida e xingada pelo genro e, por isso, o agrediu. Ela foi levada para a Delegacia de Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia