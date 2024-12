Arma e munições apreendidas com homem que fez ameaças em bar

Uma denúncia sobre um motorista embriagado e ainda portando um revólver, que teria ameaçado frequentadores de um bar no Bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, levou a Polícia Militar a realizar uma operação e prender o suspeito.

A denúncia partiu de frequentadores de um bar, que acionaram o Centro de Operações da PM. A informação foi repassada a policiais do Gepar (Grupo Especializado em Policiamento em Área de Risco). Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria chegado ao bar mostrando a arma e dizendo ser o proprietário do veículo.





A operação teve o apoio do helicóptero Pégasus 8, da PM, lotado em Governador Valadares. Um carro com as mesmas características foi avistado e cercado pela PM, em frente a outro bar.





Na revista, os policiais encontraram no interior do veículo uma arma, uma pistola calibre 58, municiada com 17 munições. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares para investigações.

