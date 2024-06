A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou na manhã deste Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6) a Nova Agenda Verde para o município com o intuito de preservar, melhorar e implantar áreas verdes da cidade.

Dentre as ações está o Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU), que pretende fazer com que a capital mineira chegue a 1 milhão de árvores plantadas em todas as regionais até 2050. O número representa o dobro do número atual: 500 mil.

O prefeito Fuad Noman (PSD) assinou o contrato para dar início aos trabalhos do PMAU durante coletiva de imprensa. O plano estabelece os padrões para implementação e manutenção da arborização viária e das áreas verdes municipais, norteando o planejamento da estrutura funcional e administrativa necessária para a gestão adequada da arborização da cidade.

Confira quais são as metas do PMAU: