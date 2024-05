Belo Horizonte agora tem um programa de incentivo à cultura de MC's. O decreto, que complementa a lei sancionada em dezembro do ano passado para apoiar as batalhas de rimas, foi assinado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) neste domingo (19/5), durante a edição do programa BH Mais Feliz na Praça Cristo Reina, no Barreiro.

O Programa Municipal de Incentivo à Batalha de Rimas e de MCs, ao Sarau e ao Slam prevê facilitar o licenciamento de eventos da cultura de MCs e valorizar a produção artística nas regiões periféricas de BH. “Com o programa, estamos criando espaços e oportunidades para ensaios e eventos de uma das culturas populares mais importantes do Brasil”, destacou Fuad.

Quase 20 anos depois de revolucionar o rap nacional com a criação do Duelo de MC’s, embaixo do Viaduto Santa Tereza, em uma época em que a ocupação dos espaços públicos não era incentivada, BH agora almeja o título de “capital nacional do hip hop”. “A batalha de rima é uma expressão artística muito legal e bonita. Encanta os artistas e os fãs do hip hop. E Belo Horizonte não podia ficar de fora desse movimento. Queremos ser a capital nacional do hip hop. Temos em Belo Horizonte grandes artistas que se dedicam ao hip hop durante toda a vida e que, de alguma forma, estavam esquecidos pelo poder público”, admitiu o prefeito.

Símbolo de resistência e de ocupação do espaço público de BH, o Duelo de MCs começou na Praça da Estação, no Centro, na calçada onde hoje funciona o Centro de Referência das Juventudes, antes de se mudar para o Viaduto Santa Tereza, e hoje é referência nacional da cena hip hop. Atualmente, as batalhas, que consistem em duelos de versos nos quais os MC’s (Mestre de Cerimônia) se enfrentam, já somam quase 50 eventos espalhados por toda a cidade.

O projeto integra a Lei nº 11.616, sancionada em dezembro de 2023 para apoiar as batalhas de rimas em BH. Aos artistas que tiverem interesse em participar da elaboração do programa, além dos eventos finais, serão promovidos encontros e reuniões públicas. O programa será por guiado por diversas entidades municipais, como as secretarias de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), de Cultura (SMC), de Política Urbana (SMPU) e de Segurança Pública (SMSP).