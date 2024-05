Uma cadela que estava presa em um bueiro, com cerca de dois metros de profundidade, foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG), no Bairro Maria Cândida, em Montes Claros, Região Norte de Minas Gerais, nesse sábado (18/5).







Os militares foram acionados para atender uma ocorrência de salvamento de animal em risco. A cadela estava presa no bueiro nas dependências da Central de Abastecimento do Norte de Minas (Ceanorte). Ela seria uma “mascote” do local e conseguiu ser resgatada em segurança.