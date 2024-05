Mulher e dois gatos foram resgatados por policiais mineiros em Canoas, no Rio Grande do Sul

Policiais militares da 3º Companhia de Policiamento Ambiental de Governador Valadares, no Vale Rio Doce, salvaram uma mulher e dois gatos, vítimas da enchente que atingiu a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O resgate aconteceu nesse sábado (18/5).

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento aquático para localizar pessoas ilhadas e prevenir desordem pública. Quando passavam por um local de difícil acesso e ainda não patrulhado por causa de conflitos entre facções, começaram a ouvir gritos de socorro.

Inicialmente, os militares não conseguiram identificar a origem dos gritos. Apenas depois que o motor do barco foi desligado, os agentes conseguiram ouvir os gritos novamente e viram a mulher sinalizando pela janela de uma casa.

“Os militares se aproximaram e fizeram um resgate dramático enfrentando cabos de energia, um muro e a instabilidade do barco por causa das águas agitadas. Demonstrando muita coragem e profissionalismo, os militares honraram o nome da Polícia Militar de Minas Gerais e não hesitaram em cumprir seu dever.”, relatou a Polícia Militar.

Além da mulher, a polícia resgatou os dois gatos dela e todos foram levados para locais seguros.