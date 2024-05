Quatro equipes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) estão desde segunda-feira (13/05) concentradas na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para auxiliar na retomada do fornecimento de água. Uma semana antes, os profissionais ajudaram a restabelecer o abastecimento nas cidades de Muçum e Santa Tereza, também no estado do Sul do país.





Neste último fim de semana, choveu forte no RS novamente, principalmente em Porto Alegre. Isso fez com que as equipes se reunissem em uma força-tarefa, junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), entre outros órgãos, para restringir os impactos das enchentes à população. Mesmo com pontos de inundação, os técnicos estão atuando em estações de tratamento de água por toda a cidade.

As manutenções feitas pela Copasa incluíram substituições de bombas elevatórias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), serraria e bombas de sucção submersas para recirculação de esgoto bruto, que funciona de acordo com o nível de um sensor ultrassônico, também danificado. Foi realizada a limpeza e o reparo dos equipamentos. O oficial de eletromecânica Glaydson Juverlando dos Santos faz parte da equipe nas elevatórias de água bruta, inundadas, e afirma que lutam para reparar o estrago das chuvas.

O técnico em eletromecânica Benjamin Augusto Rocha, junto com o Supervisor Eletromecânico Ângelo Francisco da Silva, estão presentes na Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) Xavantes, no extremo sul da capital do estado. Os técnicos ajudaram na identificação de quais eram os equipamentos danificados e providenciaram as substituições, o que fez com que a operação pudesse funcionar.





Segundo dados do Dmae, dos mais de 200 milhões de m³ de água tratados por ano, ao menos 88% da água é destinada ao uso residencial e distribuída por mais de 4.200 quilômetros de redes espalhadas pelas ruas de Porto Alegre. Ainda de acordo com o departamento, o abastecimento de água da capital é composto por seis Estações de Tratamento de Água (ETAs), seis Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBABs), 88 Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBATs) e 104 reservatórios.

A Copasa também está preparando o envio de uma nova remessa de mais 19.600 litros de água potável para a Região Sul. Questionada pelo EM, a companhia afirmou que segue em "tratativas para viabilizar um transporte da carga até o Rio Grande do Sul".

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa