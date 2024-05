Fachada do prédio da FUNDEP da UFMG, no campus Pampulha, no número 6627 da Avenida Abrahão Caram

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está apoiando campanhas de universidades federais gaúchas para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Até a manhã desta sexta-feira (10/5), 1.916.070 gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado.

Deste número, 69.617 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos e 337.116 estão desalojados. Segundo o balanço da Defesa Civil divulgado nesta sexta-feira (10/5), foram contabilizadas 113 mortes e 146 pessoas desaparecidas. O órgão informou, ainda, que 70.863 gaúchos e 9.984 animais foram resgatados.

Diante da situação, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida considera que o momento deve ser de união entre a sociedade brasileira, para se unir e conseguir ajudar no socorro às vítimas e na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.

“Nossas instituições estão tomando frente de iniciativas que precisam ser apoiadas pelas comunidades de todas as universidades federais. Esse é o papel que se espera de uma instituição pública comprometida com a solução dos problemas de nossa sociedade”, afirma a reitora.

Além do apoio às campanhas, a UFMG também está arrecadando suprimentos básicos para as vítimas no Hospital das Clínicas (HC) da UFMG e no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC).

Doações a Universidade Federal de Santa Maria

Uma das ações, de iniciativa da Fundep, é a abertura de uma conta exclusiva para receber doações financeiras em favor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), referência para 40 municípios gaúchos. Docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes da UFSM estão contribuindo com a reconstrução do Rio Grande do Sul, mesmo com os danos no acervo dos livros de sua editora e de documentos institucionais.

Os interessados em colaborar podem fazer doações de qualquer valor para a conta corrente 963.747-8, aberta no Banco do Brasil (agência 1.615-2). Contribuições via Pix podem ser feitas por meio do QR Code exibido na imagem ao lado. A prestação de contas da campanha ficará disponível no site da Fundep.

Doações a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Outra iniciativa de arrecadação de recursos foi lançada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em parceria com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FundMed). As doações em dinheiro podem ser feitas para o Pix 94.391.901/0001-03 (CNPJ) ou por meio de depósito na conta 88148-2 (Banco 748 – Sicredi), em nome da Fundação Médica (FundMed). A página da Fundação vai exibir a prestação de contas da campanha.

A FundMed faz a gestão administrativa e financeira de projetos desenvolvidos na própria UFCSPA, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e em hospitais universitários da Rede Ebserh.

Arrecadação no Hospital das Clínicas

No Hospital da Clínicas (HC), as doações podem ser entregues até o dia 14 de maio na Unidade de Comunicação ou depositadas nas caixas instaladas no hall de entrada do prédio principal da unidade hospitalar, na Avenida Professor Alfredo Balena, 110, no campus Saúde da UFMG. A organização da campanha recomenda que as doações sejam separadas e identificadas – especialmente calçados, roupas e agasalhos, que devem estar em boas condições de uso. O HC ficará encarregado de providenciar o envio das doações.

Entre os itens sugeridos estão água, leite, leite em pó, cobertores, mantas, fraldas (adulto e infantil), copos, pratos, talheres descartáveis, ração para pets, roupas de cama, toalhas de banho, sacos de lixo, material de limpeza seco, produtos de higiene pessoal (sabonetes, pasta e escova de dente, absorvente e papel higiênico), mamadeiras e chupetas para bebês, calçados, roupas íntimas (cuecas, calcinhas e sutiã novos) e roupas, em especial agasalhos (as peças devem ser separados segundo as categorias feminino, masculino e infantil).

Arrecadação no Parque Tecnológico de Belo Horizonte

Outro ponto de coleta foi montado no Hub de Inovação do BH-TEC, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 770, no bairro Engenho Nogueira. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 8h às 17h. Estão sendo recebidos alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e agasalhos e cobertores. Além da comunidade do BH-TEC, os moradores da região também poderão recorrer ao posto de coleta para demonstrar sua solidariedade ao povo gaúcho. A equipe do BH-TEC vai transportar as doações até o aeroporto da Pampulha, de onde serão encaminhadas para o Rio Grande do Sul.