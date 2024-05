O CBMMG enviou, ao todo, 28 militares para ajudar no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que ajudaram nos resgates no Rio Grande do Sul na última semana estão retornando para Minas. A previsão é que os 28 militares cheguem até sábado (11/5) no aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte.

Os bombeiros atuaram de maneira ininterrupta durante uma semana no estado gaúcho. Ao todo, a corporação enviou, além das equipes especializadas, aeronaves, embarcações e cães.

Ao lado de outras autoridades, os mineiros auxiliaram em mais de mil salvamentos de pessoas ilhadas e na recuperação de vítimas de soterramento na tentativa de levar dignidade aos atingidos no sul do Brasil.

O CBMMG retorna devido ao revezamento de equipes coordenado pelo Conselho Nacional de Corpos de Bombeiros Militares (LIGABOM) e dá espaço para que equipes de outros estados brasileiros auxiliem. No entanto, permanece à disposição com órgãos e recursos de ajuda humanitária.

Passagem do CBMMG no Sul

As equipes do Corpo de Bombeiros de Minas estiveram em campo, 24 horas por dia, para aplicação e compartilhamento das técnicas de salvamento e gestão em enchentes, inundações e soterramentos, já experimentadas em missões nacionais e internacionais da corporação.

Em comunicado, o CBMMG afirma que cumpre a missão, ciente de que ainda há muito trabalho, mas convicto de ter levado, sobretudo, esperança ao povo gaúcho.