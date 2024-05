Equipe do CBMMG encontrou dois corpos durante busca no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul

Bombeiros de Minas Gerais que atuam nas buscas no Rio Grande do Sul relatam dificuldade em resgatar pessoas e corpos soterrados. Até a noite dessa segunda-feira (6/5), 90 corpos foram encontrados. Outras 132 pessoas estão desaparecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma equipe realizou buscas no município de Bento Gonçalves e encontrou dois corpos. No entanto, a equipe enfrentou dificuldade para acessar as vítimas pois elas estavam presas sob escombros de uma residência, cercada por uma grande quantidade de lama. Os militares precisaram romper o teto da edificação para fazer a retirada. Os corpos foram transportados por uma aeronave.

Em outra localidade, os bombeiros avistaram um corpo em um local também de difícil acesso preso sob uma grande quantidade de árvores e lama. A equipe fez a retirada do corpo com a utilização de motosserras e outras ferramentas com dificuldade. Depois de duas horas, a vítima foi transportada por cerca de três quilômetros em um percurso de declives e superfície com muitas pedras.

Equipe do CBMMG encontrou um corpo preso sob árvores e lama durante buscas no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul CBMMG

Segundo a corporação, os profissionais atuaram também nas cidades de Eldorado do Sul e Guaíba nessa segunda (6). Nas regiões, 10 pessoas foram resgatadas, sendo sete adultos, um idoso e duas crianças. Os militares também fizeram 20 deslocamentos para transporte de água, alimentos e itens de higiene e auxiliaram no transporte de equipamentos de telecomunicações de Porto Alegre.

Ao todo, 28 militares e dois cães do CBMMG estão no Rio Grande do Sul para ajudar no resgate e salvamento de pessoas desde quinta-feira (2/5), a maior equipe de apoio em missões especiais fora de Minas Gerais.

Catástrofe climática

As chuvas fortes da última semana no Rio Grande do Sul já causou a morte de pelo menos 90 pessoas, de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do estado nessa segunda-feira (6). No total, os temporais já afetaram 1,3 milhão de pessoas afetadas.

De acordo com a Defesa Civil, há 48.147 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 155.741 desalojados. Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 388 foram afetados pelas fortes chuvas da região, o que representa 77,9% do Rio Grande do Sul.